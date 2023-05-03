Bay Kemal'in Tahtası'nda altıncı bölüm: Yılda 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in Tahtası video serisinin 6. bölümünü yayınladı.

Bay Kemal'in Tahtası'nda altıncı bölüm: Yılda 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Bay Kemal’in Tahtası-6. Neyse projelerimize dönelim. Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri." notunu düştü.

Bay Kemal'in Tahtası ismiyle oluşturulan görsel efektli videoların altıncısında Kılıçdaroğlu, Petrokimya Özel Ekonomi bölgelerinin kurulacağını ve çiftçilere verilecek destekleri açıkladı.

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Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Tüm Türkiye'nin yeniden üretmesini sağlayacak, Türkiye'yi zenginleştirecek ve daha önemlisi bu zenginliği adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum.

Bugün konumuz, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz, bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl, 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız.

“İKİ ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ”

İki Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık’ta, diğerine ise Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede; rekabetçi, kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu-özel sektör işbirliğiyle üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek. Projeye dâhil olarak petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1,5 milyar dolar olacak.

“KALICI REFAH”

Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız. Türkiye’nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız, çünkü Türkiye zenginleşmeyi hak ediyor.
Evet sevgili halkım, Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek. Aş için, iş için, huzur için, refah için…
Unutmayın, geliyoruz! Sana söz! Kalın sağlıcakla.

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