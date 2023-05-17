Bayat gıda nasıl anlaşılır

BAYAT YUMURTA

Görünüşü kirli ve üzerinde küçük de olsa çatlak olmamasına da dikkat edin.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ BRUCELLA

Süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerin ısısının 4 santigrat derecenin altında olmasına özen gösterilmeli. Aksi halde brucella veya salmonella gibi çeşitli mikroorganizmalar üreyebilir.

EKSİ 18 DERECE DEĞİLSE TEHLİKELİ

Üzerinde buz taneleri olan ürünleri almayın. Bu ürünün çözülüp tekrar dondurulduğunu gösteriyor.

DONDURMA ÖNCEDEN ERİMİŞ İSE…

Paketlenmiş hazır dondurmalarda paketin dışında buz tanecikleri varsa dondurmanın daha önceden eridiğinin ve bakteriyel üremeye açık hale geldiğinin göstergesidir.

BAYAT BALIK KUYRUĞUNDAN ANLAŞILIR

Karnına parmağınızı bastırın. Eski haline gelmiyorsa bayattır. Cildi gergin ve parlak, gözleri de canlı olmalı. Solungaçları pembe ve solungaç kapakları kapalı olmalı..

ETİN RENGİ DEİŞMİŞSE…

Parçalara bölünmüş halde belirli kaplarda satılan etler, fazla sulu ve kanlı, aşırı yumuşamış, ezilmiş, renk değiştirmiş, doğal rengi dışında yeşil, sarı gibi renk değişimlerine sahipse; bu, etin taze olmadığı anlamına gelir. Bu tür ürünleri satın almayın.

TAZE TAVUK NASIL ANLAŞILIR?

Ürünü alırken renginin normal, diri görünümlü olması, kendine has kokusunun haricinde şüpheye düşürecek bir koku bulunmaması ve göğsüne bastırdığımızda esnek olup eski şeklini alması, sulu ve gevşek bir görüntüye sahip olmamasına dikkat etmek gerekir.

KURU SOĞANDAN KÖTÜ KOKU GELİRSE

Dışı düzgün görünse bile kötü bir koku olması içeride çürümenin başladığı anlamına gelir.

TAZE PATATES KABUĞUNDAN NASIL ANLAŞILIR?

Patatesin kabuğu yeşile dönmüşse içerdikleri ‘solanin’ adlı madde zehirlenmeye yol açabilir. Yeşil renk koyulaştıkça zehirleme etkisi artar ve vücut direnci zayıf kişilerde ölüme bile neden olabilir.

KARNABAHAR KAHVERENGİYSE

Karnabaharın üzerindeki kahverengi lekeler ve brokolinin sararmaya başlamış olması taze olmadığını gösterir.

TAZE FASULYE ‘ÇIT’ DEMELİ

Taze fasulye alırken bir tane kırın ve ‘çıt’ sesini duymaya dikkat edin. Bu denli basit.



BAYAT MUZDA ŞEKER TEHLİKESİ

Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması içeriğindeki şeker oranının artması anlamına gelir. Taze olup olmadığını sarı renginden anlamak mümkün.