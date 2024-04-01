Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele sürüyor

Kaynak: İHA
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele sürüyor
Kardan dolayı yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan Bayburt-Trabzon arası karayolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesine bağlı ekipler tarafından trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı sebebiyle sonbahar ve ilkbahar arasında 5 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlatıldı.

Çalışma yapan ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden açmak için 2 iş makinasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde yer alan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma tekrar açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.

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