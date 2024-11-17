Bayburt'da kamyonet yolda kaldı, iş makinesiyle kurtarıldı

Hava sıcaklığının düştüğü kentte sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı başladı.

Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oldu. Dağ güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı.

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Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken mobilya yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet Bozo, aracı ile mahsur kaldı.

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Bozo'nun yardımına bölgeden geçen bir iş makinesinin operatörü yetişti. Kamyonet, halatla iş makinesine bağlanıp çekilerek kurtarıldı. Sürücü Bozo, aracıyla yoluna devam etti.