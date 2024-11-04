Bayburt’ta arıların "tatlı uykusu" başlıyor

İlkbaharda yaylalara çıkarılan arı kovanları, havaların soğumasıyla birlikte köylere taşındı. Hava sıcaklığının düşmesiyle arıcılar, kovanları daraltıp çuval ve bez gibi koruyucu malzemelerle muhafaza ederek arıları dondurucu soğuktan koruyor. Bu yöntemle arıcılar, arıların telef olmasını önleyip bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

Bayburt'ta arı kovanlarına kışlatma çalışması yapan Abdullah Gümüş, kar yağmaya ve soğuklar iyice başlamaya başlayınca arıcılık faaliyetlerinin tamamen sona ereceğini ve arıların kış uykusuna yatmaya başladığını belirtti.

Gümüş, arı kovanlarına kışlatma çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Arılar, kovan içi sıcaklığı 14 dereceye düştüğünde bir araya toplanarak kış salkımı oluştururlar. Salkımın merkezindeki sıcaklık 33 derece, dış yüzeyinde ise 6-8 derece olabilir. Arılar bal yiyerek gerekli olan ısıyı üretir ve ısı arttıkça salkımı genişletirler. Kışın herhangi bir sarsıntı ile kış salkımından düşen arılar tekrar salkıma çıkamaz ve ölürler. Kış salkımının bozulmaması için koloniler kış süresince ve soğuk dönemlerde kesinlikle rahatsız edilmemelidir. Mevsim şartlarından etkilenmemeleri için kovanlar yan yana getirilerek üstleri örtülebilir. Ancak bu örtü, kovanın havalanmasını engellememelidir.

Arılar giriş deliklerini kendileri daraltırlar. Ancak bu yapılmamışsa bir çıta parçasıyla giriş deliğini daraltmak gerekir. Kovan giriş deliğinin yönü sert ve soğuk esen rüzgarların aksi istikamette olmalıdır. Buna dikkat edilmezse arı, kovan içindeki gerekli ısıyı sağlayamaz. Kovanların yerden 40-50 cm yükseklikte sehpalar üzerine konması en doğru harekettir. Eğer kovanlar doğrudan toprak üzerindeyse, kış mevsimine girmeden önce bunların yer ile temasını kesmek gerekir.

Kovanın üzerine kar yağması herhangi bir probleme yol açmaz. Aksine, kovan soğuğa karşı daha iyi korunur. Ancak özellikle çok kar yağdığı günlerde kovan giriş deliklerinin kontrol edilerek açılması gerekir. Kışın dışarıda kar olup havanın da güneşli olduğu günlerde, arı girişine havalandırmayı kesmeyecek şekilde bir tahta parçası koyarak güneş ışıklarının kovan içine girmesi engellenmelidir. Çünkü böyle havalarda güneş ışıklarını gören arılar kovan dışına çıkmaya teşebbüs ederler.

Eğer kışın arılarda gıda azlığı problemi çıkarsa, güneşli bir günde şerbet yerine arı kekiyle beslemek gerekir. İlkbahar için yapılması gereken işler varsa onlarla ilgilenin ve arılarla ilgilenmek için bahar günlerini bekleyin. Arılar kış salkımında olup, salkımda düşen arı bir daha salkıma çıkamaz ve ölür. Bunu birkaç defa yaparsanız arı mevcudu azalır hatta arıların sönmesine neden olabilirsiniz."