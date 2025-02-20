Bayburt'ta çığ düştü: Servis aracı ara saplandı

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Demirışık köyünün yoluna çığ düştü, yayla köy yolunda ise bir okul servis aracı kara saplandı. Yol ulaşıma yeniden açılırken, karda mahsur kalan servis şoförü ekiplerce kurtarıldı.

Bayburt'un merkez köylerinden olan Demirışık köyü yolu dağdan gelen çığ nedeniyle kapandı.

Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, çığın kapattığı köy yolunu karla mücadele ekipleri temizleyerek, yolu ulaşıma yeniden açtı.

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Öte yandan yayla köyü yolunda bir okul servis aracının kara saplandığı bilgisine ulaşan ekipler, bölgeye giderek kara saplanan servis aracını ve olduğu yerde mahsur kalan servis sürücüsünü kurtardı. Karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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