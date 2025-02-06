Bayburt’ta kar tatili: Okullar bugün kapalı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta kar tatili: Okullar bugün kapalı

Bayburt'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Bayburt'ta da etkisini sürdürüyor.

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Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bayburt genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

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Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 Şubat Perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (İlk, orta ve liseler) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.

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