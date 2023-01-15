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Bayburt’ta karla mücadele başladı

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı sonrası kentte kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. 

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:46
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Bayburt’ta karla mücadele

Bayburt’ta karla mücadele başladı
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Bayburt Belediyesi ekipleri kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için belediye ekipleri Bayburt genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kaldırımlar ile mahallelerdeki merdivenlerde kar küreme çalışması yapıyor.

Ayrıca sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında kar ve buz etime sistemi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri ile öğlen saatlerinden sonra Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralık kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklenmekte.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


(Kaynak: İHA)

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