Bayburt’ta Kop Dağı'nda kayak sezonunu açtılar

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahında 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki kayak merkezi, bugün sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatilini kayak yaparak değerlendirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'da, Kop Dağı Kayak Merkezi'nin açılışıyla birlikte tesisi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tesisin bölge turizmine ve kış sporlarına sağlayacağı katkıları değerlendiren Vali Eldivan, merkezin modern imkanlarıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunacağını belirtti. Ayrıca, tesisin bölgeye ekonomik ve sosyal açıdan sağlayacağı katkılara vurgu yaparak tüm kayak tutkunlarını bu özel merkeze davet etti.