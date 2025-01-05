Bayburt’ta Kop Dağı'nda kayak sezonunu açtılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta Kop Dağı'nda kayak sezonunu açtılar

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahında Kop Dağı'ndaki kayak merkezi hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahında 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki kayak merkezi, bugün sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatilini kayak yaparak değerlendirdi.

Bayburt’ta Kop Dağı'nda kayak sezonunu açtılar

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'da, Kop Dağı Kayak Merkezi'nin açılışıyla birlikte tesisi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bayburt’ta Kop Dağı'nda kayak sezonunu açtılar

Tesisin bölge turizmine ve kış sporlarına sağlayacağı katkıları değerlendiren Vali Eldivan, merkezin modern imkanlarıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunacağını belirtti. Ayrıca, tesisin bölgeye ekonomik ve sosyal açıdan sağlayacağı katkılara vurgu yaparak tüm kayak tutkunlarını bu özel merkeze davet etti.

Bayburt’ta Kop Dağı'nda kayak sezonunu açtılar

Bayburt’ta Kop Dağı'nda kayak sezonunu açtılar

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