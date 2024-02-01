Bayburt’ta sıcaklık eksi 22 dereceye düştü. Havaya atılan sıcak su buz oldu

Kaynak: DHA
Bayburt’ta sıcaklık eksi 22 dereceye düştü. Havaya atılan sıcak su buz oldu
Bayburt’ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 22 dereceye düştü. Bu soğuk hava, Çoruh Nehri’nin yüzeyini buzla kapladı. Kentte, havaya fırlatılan sıcak su donarak kristalleşti ve kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında dondurucu soğuklar hissediliyor. Kar ve buzlanma sebebiyle bölgedeki birçok köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla birlikte, Bayburt’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düştü.

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Erzurum’daki Mescit Dağları’ndan başlayıp 376 kilometre sonra Batum’dan Karadeniz’e dökülen ve dünyanın en hızlı akışına sahip nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri, soğuk hava sebebiyle kısmen buzla kaplandı.

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Kentteki çeşme ve su göletlerinin yüzeyi de buz tuttu. Havaya serpilen sıcak su donup kristalleşti ve bu, etkileyici görüntüler oluşturdu.

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