Bayburt'ta taşkınlar yaşanmıştı: Trabzon'dan yardım gecikmedi

Bayburt'ta ani kar erimeleri sonucu meydana gelen sel ve su taşkınlarına karşı DSİ ekiplerince müdahale ediliyor. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyü ile Beşpınar Deresi'nde ani kar erimeleri sonucu artan su seviyelerinin neden olduğu taşkınlara Trabzon'dan gelen iş makineleriyle müdahale edildi.

Çalışmaları yerinde takip eden DSİ 22. Trabzon Bölge Müdürü Fatih Kişi, devam eden makinalı çalışmaların son durumu hakkında Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur'dan detaylı bilgi aldı.

İklim değişikliği ile birlikte sıklığı ve şiddeti artan yoğun yağışların yanı sıra, artan sıcaklıklar sonucu meydana gelen ani kar erimelerinin tüm yurtta olduğu gibi bölge illerinde de su seviyelerinin yükselmesine neden olduğu kaydedildi.