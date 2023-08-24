Bayburt'ta trafik kazası: 11 yaralı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan 1'i ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Bayburt'ta trafik kazası: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, M.S., idaresindeki 25 LV 270 plakalı otomobil, Bayburt- Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nin Şehitlik mevkiinde N.B. yönetimindeki 06 BMM 207 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Kazada, sürücüler ile 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan 1'i ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.

aw014886-01.jpg

aw014886-02.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Zencefil bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Zencefil bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Adabank Ahlatçı gruba satıldı. Bir dönem 75 milyon teklif almıştı Ekonomi
Adabank Ahlatçı gruba satıldı. Bir dönem 75 milyon teklif almıştı
Hindistan'da toprak kayması işte böyle görüntülendi Dünya
Hindistan'da toprak kayması işte böyle görüntülendi
Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! "Sakin bir hayatım var" Magazin
Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! "Sakin bir hayatım var"
Mersin'de 327 kök kenevir ele geçirildi Güncel
Mersin'de 327 kök kenevir ele geçirildi
Brent petrolün varil fiyatı 82,88 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,88 dolar