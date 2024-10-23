Bayer Leverkusen 1 puana razı oldu

Fransa, Guingamp'ta oynanan karşılaşmada, Bayer Leverkusen’in Florian Wirtz’ı 24. dakikada Jonas Hofmann'ın asistinde attığı golle öne geçti. Wirtz, bu dakikada dördüncü Brest savunmacısını geçtikten sonra ikinci golü aradı, ancak Bizot yaptığı kurtarışla topu uzaklaştırdı.

Brest, Pierre Lees-Melou’nun harika bir vole golüyle eşitliği sağladı. Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, son dakikada takımına penaltı verilmediği için hakeme itiraz ederken sarı kart gördü. Hem hakem Ivan Kruzliak hem de Video Yardımcı Hakem, Brest savunmacısı Soumaila Coulibaly'nin Hofmann'a faul yapmadan önce topa dokunduğuna karar verdi.

Sonuçla birlikte her iki takım da, ilk iki maçını kazanarak puanlarını yediye çıkardı. Brest, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ikinci yarıya iyi başladı; Lees-Melou ve Kenny Lala'nın şutları az farkla dışarı gitti, Mahdi Camara'nın şutu da Bizot tarafından kornere gönderildi. Leverkusen, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında daha etkili olmaya başladı ve Massadio Haidara, Wirtz’ın düşük ortasını kendi kalesine atmamış olmanın şansını yaşadı.