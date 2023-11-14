Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso'ya dikkat çeken Real Madrid maddesi

Bayer Leverkusen, teknik direktörü Xabi Alonso ile nikah tazeledi.
İspanyol hocanın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
REAL MADRID İÇİN ÖZEL MADDE
Carlo Ancelotti ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Real Madrid, Xabi Alonso'yu takımın başına getirmeyi hedeflerken, Alman ekibi sözleşmeye Real Madrid için özel bir madde koydu.
15-18 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun sözleşmesine Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi koydu.
Madrid ekibi, 2026'dan önce Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek isterse bu parayı ödemek zorunda kalacak.
ALMANYA'DA LİDER
Bundesliga'da zirvede yer alan Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile çıktığı 54 maçta 33 galibiyet alırken, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
İspanyol teknik direktör, 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.