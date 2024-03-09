Bayern Münih 8-1 kazandı. Sacha Boey kenardan izledi

Bayern Münih; Bundesliga’nın 25. haftasında Mainz 05’i Allianz Arena’da ağırladı ve mücadeleden 8-1’lik ezici bir skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi takım, Harry Kane’in 13. dakikada ve Leon Goretzka’nın 19. dakikada attığı gollerle erken bir 2-0’lık üstünlük sağladı.

Mainz’dan Nadiem Amiri, 31. dakikada takımının tek golünü atarak farkı azalttı.

Ancak Bayern Münih, Kane’in ilk yarının sonunda attığı golle soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda Bayern Münih’in baskısı devam etti ve Thomas Tuchel yönetimindeki ekip, Thomas Müller (47’), Jamal Musiala (61’), Serge Gnabry (66’), Harry Kane (70’) ve Leon Goretzka’nın (90+2’) golleriyle maçı domine etti.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan rekor ücretle Bayern Münih'e giden Sacha Boey sakatlıktan döndü, ancak bu maçta yedek kulübesinde oturup süre alamadı.

Harry Kane, bu maçta attığı gollerle ligdeki gol sayısını 30’a çıkardı ve takımının puanını 57’ye yükseltti. Mainz ise 16 puanda kaldı.

Bundesliga’nın gelecek haftasında Bayern Münih, Darmstadt’a konuk olacak. Mainz da kendi evinde Bochum ile karşılaşacak.