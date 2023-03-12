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Bayern Münih Ausburg maçında inanılmaz skor. Berisha 2 gol attı

Bundesliga'da Bayern Münih Ausburg maçından gol yağmuru

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 00:55
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Bayern Münih Ausburg maçında 8 gol

Bayern Münih Ausburg maçında inanılmaz skor. Berisha 2 gol attı
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Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, 24. hafta maçında Allianz Arena’da Augsburg’u konuk etti.

Augsburg 3. dakikada Mergim Berisha’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih 15. dakikada Joao Cancelo, 19. ve 34. dakikalarda Benjamin Pavard ve 45. dakikada Leroy Sane’nin golleriye ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Augsburg, 60. dakikada Berisha’nın attığı golle durumu 4-2 yaptı.

Bayern Münih, 74. dakikada Alphonso Davies’le farkı açtı.

Ausburg 90+3. dakikada Irvin Cardona ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan Bayern Münih 5-3 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 52’ye çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanla 13. sırada kaldı.

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