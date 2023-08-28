Bayern Münih Harry Kane'in golleriyle kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Bayern Münih, Augsburg’u 3-1 yendi

KAYNAK: AA
Bayern Münih Harry Kane'in golleriyle kazandı

Bundesliga’da 2. haftanın kapanış maçında Augsburg ile Allianz Arena’da karşılaşan Bayern Münih, 32. dakikada Felix Uduokhai’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Augsburglu futbolcu Niklas Dorsch’un ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazanan Bayern Münih, 40. dakikada penaltıyı kullanan Harrey Kane’nin topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 69. dakikada Harry Kane’nin golüyle skoru 3-0 yaptı.

Augsburg 86. dakikada Dion Beljo ile bir gol bularak durumu 3-1’e getirdi.

Karşılamada başka gol olmayınca Bayern Münih müsabakandan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih ligde puanını 6’ya çıkarırken Augsburg 1 puanda kaldı.

Bundesliga’a bugün oynanan diğer karşılamada Mainz 05 sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
(AA)

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
AKP'li Kocaeli Belediyesi'nden milyonluk türbe gezisi ihalesi Güncel
AKP'li Kocaeli Belediyesi'nden milyonluk türbe gezisi ihalesi
Ankara'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı Güncel
Ankara'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı
Napoli yine kazandı Juventus bir puanı zor kurtardı Spor
Napoli yine kazandı Juventus bir puanı zor kurtardı
Zonguldak'ta iki grup arasında yumruklu kavga Güncel
Zonguldak'ta iki grup arasında yumruklu kavga
AKP'li belediye bataklık zemine yaptığı konutları satışa çıkardı. İBB depremde felaket olur demişti Güncel
AKP'li belediye bataklık zemine yaptığı konutları satışa çıkardı. İBB depremde felaket olur demişti
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü Güncel
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü