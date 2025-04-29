Bayern Münih'in yeni transferi gelmeden kriz çıkarttı

Alman basınına göre, Sportif Direktör Max Eberl’in son transfer hakkında verdiği karar, Bayern Campus’te bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. Çünkü Gabriel Vidovic, Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic, Javier Fernandez, Felipe Chavez ve Guido Della Rovere gibi benzer profildeki oyuncuların A takıma yükselme şansı giderek azalıyor.

Eberl, geçtiğimiz hafta sonu hem U19 takımının Wolfsburg karşısındaki 2-1'lik galibiyetini hem de kadın takımının Freiburg’u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutladığı maçı tribünden izledi. Ancak her iki zaferin ardından bile altyapıdan gelen eleştiriler gündeme damgasını vurdu.

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Bu sezon Vincent Kompany yönetiminde hiçbir genç oyuncu A takımda kalıcı olmayı başaramadı. Kadro derinliğinin fazlalığı ve rekabetin sertliği, gençler için büyük engel oluşturuyor. Oysa Bayern Campus’teki yetenek seviyesi kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde değerlendiriliyor.

Kompany’nin selefi Thomas Tuchel, geçtiğimiz sezon Aleksandar Pavlovic’i vitrine çıkarmıştı. Bu sezon ise yalnızca 17 yaşındaki Jonah Kusi-Asare, Mainz karşısında ligde ilk kez forma giyerek umut verdi.