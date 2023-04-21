Bayern Münih'te ayrılık kapıda

Nagelsman'ın yerine Tuchel'i getirse de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Manchester City hezimetinin ardından bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor.

Bayern Münih'te ayrılık kapıda

Julian Nagelsmann’ın yerine Thomas Tuchel’i göreve getiren ancak buna rağmen Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye elenmekten kurtulamayan Bayern Münih’te sular durulmuyor.
Son olarak Sadio Mane’nin Leroy Sane’ye yumruğuyla sarsılan Alman devinde şimdi de kulüp CEO’su Oliver Kahn’ın kısa bir süre içerisinde görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Futbolculuk kariyeri boyunca hem Bayern Münih’in hem de dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan ve uzun yıllar boyunca Bayern’in kalesini koruyan Kahn, 2021 yılında kulübün CEO’su olarak atanmıştı.

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