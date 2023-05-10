Bayern Münih'te büyük kriz! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı

Editör: Ufuk Cingöz

Bayern Münih'te 2009'dan bu yana forma giyen Thomas Müller, teknik direktör Thomas Tuchel yüzünden takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Sahada daha fazla süre almak isteyen 33 yaşındaki futbolcunun rotasyon oyuncusu olmak istemediği için bu kararı aldığı ortaya çıktı.

ALMAN BASINI YAZDI

BILD'in haberine göre, Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Müller'in eğer mevcut durum değişmezse sezon sonu insiyatif alıp farklı bir takıma gitmeyi düşündüğü aktarıldı.

Ayrılık kararı alan Müller'in henüz Bayern yetkilileriyle bir görüşme yapmadığı da açıklandı.



Alman oyuncunun Bavyera ekibinde bulunduğu dönemde değişen 11 teknik direktöre kendini kanıtlamak zorunda olmaktan bıktığı da haberde yer aldı.