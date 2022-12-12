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Kayakta bacağı kırılan Neuer'in yerine kaleci aranıyor

Bacağındaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine transfer yapmak isteyen Bayern Münih'te çalışmalar başladı. Keylor Navas ve Dominik Livakovic'in yanı sıra Monaco'da kiralık oynayan Alexander Nübel'in takıma dönmesi gündemde.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:11
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Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yerine 3 aday var

Kayakta bacağı kırılan Neuer'in yerine kaleci aranıyor
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2022 Dünya Kupası'nın ardından kayak yaparken bacağında kırık meydana gelen ve sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine Bayern Münih'te transfer çalışmaları başladı.
Kicker'da yer alan haberde, Manuel Neuer'in yerine Monaco'da kiralık olarak forma giyen Alexander Nübel'in takıma çağrılabileceği ya da kadroya yeni bir kaleci takviyesi yapılabileceği ifade edildi.

Haberde, Monaco'da kiralık olarak forma giyen Alexander Nübel'in ara transfer döneminde takıma çağrılabileceği aktarılırken bunun belirli bir tazminat karşılığında gerçekleşebileceği belirtildi.

Alexander Nübel'le bu konunun henüz konuşulmadığı ifade edilirken 26 yaşındaki kaleciyle kulüp yönetiminin ve antrenörlerin yeteri kadar ilgilenmediği kaydedildi. Nübel'in kısa dönem için takıma dönmek istemediği ve oynama garantisi talep edebileceği ifade edildi.

Diğer adaylar Navas ve Livakovic

Alexander Nübel'in kiralık sözleşmesinin feshedilememesi halinde ise diğer adaylarla görüşmelerin başlanacağı kaydedildi. Bavyera ekibinin listesinde 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'yla dikkatleri üzerine çeken Dominik Livakovic'le birlikte Paris Saint Germain'den Keylor Navas'ın yer aldığı kaydedildi.


 

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