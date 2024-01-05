Bayğaralar çetesinin 2 firari üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Ekim’de Ramazan Bayğaralar’nın liderliğini yaptığı ‘Bayğaralar’ organize suç örgütünün, düzenlenen operasyonla çökertildiğini duyurmuştu.

Operasyonda firari olarak olarak aranan H.İ.M ve B.K’yı yakalamak için dana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Firari çete üyelerinin Yüreğir ilçesine bağlı Akpınar köyündeki bir çiftlik evinde saklandığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 2 firari şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler tutuklandı.