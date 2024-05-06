Kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçı kurtarıldı

Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçı kurtarıldı
Bartın'da arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan bir amatör balıkçı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boztepe Mahallesi'ndeki kayalık alanda balık tutarken ayakları kayalıkların arasına sıkışan O.S.D., bileği burkulunca yürümekte zorlanarak mahsur kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine, karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi sevk edildi. Denizden yapılan yarım saatlik bir çalışmanın ardından, O.S.D. botla kurtarılarak Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı limanına götürüldü.

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Bekleyen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine götürülen amatör balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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