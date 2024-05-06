Otomotiv ihracatı Nisan ayında arttı. 2,75 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin otomotiv ihracatının nisan ayı verileri açıklandı. Uludağ Otomotv Endustrisi İhracatçılar Birliği verilerine göre nisan ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artış gösterdi. Otomotiv endüstrisinin böylece toplam ihracat miktarı 2 Milyar 746 milyon liraya ulaştı.

Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatının yüzde 5 artışla 11 milyar 876 milyon dolara ulaştığını belirten OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik Kamyon, kamyonet ile Otobüs, minibüs ve midibüs ahracatının geçen yıl çift haneli artış gösterdiğini söyledi. En fazla ihracatın yüzde 20 artışla Fransa’ya yapıldığını belirten Çelik Amerika ve Romanya gibi ülkelere ihracatın yüzde 50 ve üzerinde olduğunu ifade etti.

TEDARİK ENDÜSTRİSİNİN İHRACAT 1,1 MİLYAR DOLAR

OİB verilerine göre en büyük ürün grubu tedarik endüstrisinin ihracatı nisanda 1 Milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobillerdeki ihraca artış oranı yüzde 6 artış göstererek 941 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 47 ihracat artışı yaşanırken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 17, Almanya’ya yüzde 82, Hollanda’ya yüzde 90, İsveç’e yüzde 52, Fas’a yüzde 349 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 46, İsrail’e yüzde 13, Polonya’ya yüzde 22, Slovenya’ya yüzde 63 ihracat düşüşü yaşandı.