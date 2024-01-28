Bayır domuzu kayakçıları biçti geçti. 7 kişi yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayır domuzu kayakçıları biçti geçti. 7 kişi yaralandı
Antalya Saklıkent’te bir bayır domuzu kayak merkezine girdi. Domuzun kayakçılara saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Antalya’nın kayak merkezi olan Saklıkent’te her şeyin normal gittiği bir anda, bir bayır domuzunun kayak alanına girmesi ile her şey bir anda değişti.

Sakin sakin kayak yapan bir kayakçıyı gözüne kestiren domuz koşarak kayakçıya saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kayakçı birkaç saniye içinde yere düştü. Panik içerinde kayağı ile domuzun saldırılarını engellemeye çalışan kayakçı canını zor kurtardı.

Hızını alamayan domuz yerdeki kayakçıdan vazgeçerek gözünü bir başka kayakçıya dikti. Yine koşarak saldırıya geçen domuzun geldiğini gören diğer kayakçı ise, sürdüğü kayağı eline alarak kendisini korumaya başladı ve domuzun saldırısını hafif bir şekilde engellemeyi başardı.

Görüntüler bu iki kayakçı ile sınırlı kalırken edinilen bilgilere göre 7 kayakçı, bir domuzun saldırısı ile hafif şekilde yaralandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Son Haberler
Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti Gündem
Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti
D vitamini faydaları neler? D vitamini hangi besinlerde bulunur? Sağlık
D vitamini faydaları neler? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
İşte griple ilgili bilmeniz gerekenler Sağlık
İşte griple ilgili bilmeniz gerekenler
Allah rızası için bir güzel maç lütfen! Sedat Kaya yazdı Spor
Allah rızası için bir güzel maç lütfen! Sedat Kaya yazdı
Maça çayı nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Maça çayı nelere iyi gelir
Yumurta kabuğunun faydaları neler? Yumurta kabuğu nasıl ne işe yarar? Keşfet
Yumurta kabuğunun faydaları neler? Yumurta kabuğu nasıl ne işe yarar?