Baykal vefatının yıl dönümünde anıldı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ölümünün 1'inci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Deniz Baykal'ın 1'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deniz Baykal'ın ailesi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Baykal'ın kabrine çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törenden sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Muharrem İnce, Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Partinin oyu önemli değil, 'önemli olan memleket' dediğini çok kez duymuşumdur. Allah rahmet eylesin, benim üstadımdı. Mekanı cennet olsun" dedi.

'KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'

CHP Genel Başkanı Özel de Deniz Baykal'ın sosyal demokrasiye ve CHP'ye emek değil; ömür vermiş bir genel başkan olduğunu vurgulayarak, Baykal'ın ailesinin acısını ve onurunu paylaştıklarını ifade etti. Özel, şunları kaydetti:

"Her birimiz kendisinden çok şey öğrendik. Bundan tam 15 yıl önce Sayın Baykal, Manisa'da Belediye Başkan adayı olmam için seçimlere kısa bir süre kala beni aradı. Ankara'da Türk Eczacıları Birliği'nde görevliydim. Kendisine benim bu görev için çok erken yaşta olduğumu ve hazır olmadığımı söylediğimde, 'Sen iyi bir CHP'lisin, partililer bazı günlerde partileri için görev yaparlar, o görev hiçbir zaman unutulmaz, bu görevi yapman için aradım. Sana Belediye Başkanlığı teklif etmiyorum. Partinin bayrağını yere düşürmemeni teklif ediyorum' demişti. Onun üzerine görevi kabul ettim. Aktif siyasetteki hikayem, tam 15 yıl önce o telefonla başladı."

'İKTİDAR OLDUĞUMUZDA VEFAMIZI GÖSTERECEĞİZ'

Baykal'ın kendisinin hayatında çok farklı izler bıraktığını dile getiren Özel, "Bugün huzurunda, 1'inci ölüm yıl dönümünde partinin genel başkanı olarak var olmak; benim açımdan büyük bir onur. Hem omuzlarımda çok büyük bir yük; çünkü siyasette vefa tartışmaları yapılıyor. Bir partinin önceki genel başkanına vefa gösterecekseniz; bunun bir yolu var; iktidar yaparsanız vefanızı göstermiş olursunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini de Deniz Baykal'ın partisini de İnönü'nün, Ecevit'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini de iktidar yaptığımızda, önceki genel başkanlarımıza vefamızı göstermiş olacağız. Mezarı başında buna söz veriyoruz" diye konuştu.