14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Baykal’ın cenazesinde kimse kimsenin yüzüne bakmadı. Erdoğan cenazeye geldiğinde 6’lı masa liderlerine bakmadı

Baykal’ın cenazesinde kimse kimsenin yüzüne bakmadı. Erdoğan cenazeye geldiğinde 6’lı masa liderlerine bakmadı

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 6’lı masa liderleri göz göze gelmedi ve selamlaşmadı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:35
Takip Et

Baykal’ın cenazesinde soğuk rüzgarlar

Baykal’ın cenazesinde kimse kimsenin yüzüne bakmadı. Erdoğan cenazeye geldiğinde 6’lı masa liderlerine bakmadı
+
Aa
-

Cumartesi günü hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Baykal’ın cenazesi ilk olarak CHP Genel Merkezi’ne getirildi. Burada düzenlenen tören sonrası TBMM’de tören düzenlendi.

Baykal’ın cenazesi sonrasında cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Cenaze namazına gelenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.

 

 

 

 

ERDOĞAN 6’LI MASA LİDERLERİ İLE TOKALAŞMADI

Erdoğan’ın cenaze namazı için camiye geldiği sırada dikkat çeken anlar yaşandı. Sağ taraftan giriş yapan Erdoğan, Davutoğlu ve İmamoğlu’nun bakışlarına rağmen göz göze gelmedi ve selamlaşmadı. Sonrasında Kılıçdaroğlu’nun hızla yanından geçen Erdoğan sadece Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaştı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın geçişi sırasında göz göze gelmemek için yere baktı. Erdoğan selamlaşmadığı ve göz göze gelmediği muhalefet liderlerinin yanından hızla geçerek namaz için saf tuttu.

NAMAZ SONRASINDA DA TOKALAŞMADILAR

Cenaze namazı sonrasında da Erdoğan ve muhalefet liderleri selamlaşmadı ve göz göze gelmedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri namaz sonrasında Erdoğan ile selamlaşmayarak direkt tabuta doğru hareket etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
3
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
5
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
6
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
7
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.