Baykal’ın cenazesinde kimse kimsenin yüzüne bakmadı. Erdoğan cenazeye geldiğinde 6’lı masa liderlerine bakmadı

Cumartesi günü hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Baykal’ın cenazesi ilk olarak CHP Genel Merkezi’ne getirildi. Burada düzenlenen tören sonrası TBMM’de tören düzenlendi.

Baykal’ın cenazesi sonrasında cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Cenaze namazına gelenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.

ERDOĞAN 6’LI MASA LİDERLERİ İLE TOKALAŞMADI

Erdoğan’ın cenaze namazı için camiye geldiği sırada dikkat çeken anlar yaşandı. Sağ taraftan giriş yapan Erdoğan, Davutoğlu ve İmamoğlu’nun bakışlarına rağmen göz göze gelmedi ve selamlaşmadı. Sonrasında Kılıçdaroğlu’nun hızla yanından geçen Erdoğan sadece Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaştı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın geçişi sırasında göz göze gelmemek için yere baktı. Erdoğan selamlaşmadığı ve göz göze gelmediği muhalefet liderlerinin yanından hızla geçerek namaz için saf tuttu.

NAMAZ SONRASINDA DA TOKALAŞMADILAR

Cenaze namazı sonrasında da Erdoğan ve muhalefet liderleri selamlaşmadı ve göz göze gelmedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri namaz sonrasında Erdoğan ile selamlaşmayarak direkt tabuta doğru hareket etti.