Bayraktar: 2023 yılı yenilenebilirin oldu

Bayraktar, 2023 yılında 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirdiklerini belirterek “2023’te toplam kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık.” İfadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz sene Türkiye’nin toplam kurulu gücü 2 bin 858 megavat artışla 106 bin 668 megavata yükseldi. Bu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı belirtildi.

2023 yılı yenilenebilirin oldu

Geçen yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söyleyen Bayrakta, böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduklarını dile getirdi.

Üretimdeki payı yüzde 42

Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 olduğunu belirten Bayraktar, buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.