Bayraktar: 2023 yılı yenilenebilirin oldu

Kaynak: Foreks
Bayraktar: 2023 yılı yenilenebilirin oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2023 yılı kurulu güç verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, 2023 yılında 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirdiklerini belirterek “2023’te toplam kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık.” İfadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz sene Türkiye’nin toplam kurulu gücü 2 bin 858 megavat artışla 106 bin 668 megavata yükseldi. Bu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı belirtildi.

2023 yılı yenilenebilirin oldu

Geçen yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söyleyen Bayrakta, böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduklarını dile getirdi.

Üretimdeki payı yüzde 42

Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 olduğunu belirten Bayraktar, buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlgili Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı
Son Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi Siyaset
DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi
Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor Spor
Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor
İki İngiliz savaş gemisi Orta Doğu'daki bir limanda çarpıştı Dünya
İki İngiliz savaş gemisi Orta Doğu'daki bir limanda çarpıştı
İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli Gündem
İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli
Asrın dolandırıcılığının arkasından Türkiye çıktı. Olay yeri Kuveyt merkez üssü Türkiye Gündem
Asrın dolandırıcılığının arkasından Türkiye çıktı. Olay yeri Kuveyt merkez üssü Türkiye
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı Ekonomi
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı