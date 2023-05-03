Bayraktar Grubu'na devlet desteği iddialarına Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Trabzon Meydan Parkı’nda, Yeni Zigana Tüneli’nin açılış törenine katıldı.

"BAYRAKTAR GRUBUNA TAYYİP ERDOĞAN’IN VERDİĞİ BİR ALLAH KURUŞU YOKTUR”

Damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Baykar A.Ş. firmasına 'ihalesiz iş verildiği ve devletin zarara uğratıldığı' yönündeki iddialara dair de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Darbelerin, cuntaların, vesayetin terörün gerisinde hep ülkemizi manda tarzı bir yönetimin boyunduruğu altında tutma çabasını görüyoruz. AK Parti bu ülkede gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma devrimi ile tüm dünyaya bir mesaj vermiştir. Bu mesaj, Türkiye’nin ve Türk milletinin siyasi ve ekonomik özgürlüğüne olan bağımlılığının haykırışıdır. Ülkemizin iftihar vesilesi projelerine, işte hemşeriniz, Sürmeneli Bayraktar ailesine şu anda bunlar saldırıyor mu? İHA’ya saldırıyor mu? SİHA’ya saldırıyor mu? Akıncı’ya saldırıyor mu? Kızılelma’ya saldırıyor mı? Ama tutturamayacaklar. Güya, ben onlara krediler vermişim. Bay bay Kemal, eğer yüreğin el veriyorsa, gerçekten zerre kadar yüreğin varsa, Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa, çık açıkla. Yok. Allah rahmet eylesin, Özdemir Bayraktar Bey, zaten devletten bırakın kredi almayı arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle. Yalan bunlarda ganimet. Ama hesabını ödeyecekler. Biz bu dayatmayla, vesayetle mücadelemizde yüzleştik."

NE OLMUŞTU?

TUSAŞ'ın İHA Sistemleri Mühendislik Bölümü Müdürü Remzi Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın firması Baykar A.Ş.'nin 600 milyon TL yardım aldığını belirterek, şunları söylemişti:

"AKINCI projesi bu özelliklerden sadece 3 kadarına sahip TB2 İHA'sını geliştiren Baykar A.Ş. firmasına, TUSAŞ üst yönetiminin de katkılarıyla(!) ihalesiz olarak verilmiştir. Devlet kaynaklarıyla geliştirilen ANKA altyapısı yok sayılmış, bu altyapıyı yeniden geliştirmesi için Baykar A.Ş. firmasına kaynak aktarılarak devlet zarara da uğratılmıştır."