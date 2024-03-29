Bayraktar TB3 SİHA, 27 saatlik uçuşla 4 bin 600 km kat etti

Kaynak: DHA
Bayraktar TB3 SİHA, 27 saatlik uçuşla 4 bin 600 km kat etti
Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 27 saatlik bir uçuş sırasında toplamda 4 bin 600 km yol kat etti.

Bayraktar TB3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen 26’ncı test uçuşunda 27 saat 19 dakika boyunca kesintisiz olarak havada kaldı.

Başarıyla tamamlanan bu uçuş, Bayraktar TB3'ün sınıfının en iyisi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Sistem ile orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla geçtiğini gösterdi. Toplamda 224 saat havada kalan Bayraktar TB3 SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanıyor. Daha önce 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise 32 saat havada kalarak 5 bin 700 km yol katetmişti.

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