Destici'den bir ilginç amblem çıkışı: Hiç kimse Hititlerin torunu falan değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin resmi ambleminin değiştirilmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağını açıkladı.

ABB’nin söz konusu kararına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Destici, “Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil” çıkışında bulundu.

Destici, paylaştığı videoda, şunları söyledi:

“Bu amblem mevzusunu tabulaştırmamak, kutsallaştırmamak lazım. Elbette değişebilir. Yani bizim buna bir itirazımız yok. Ama Hitit güneşini getirmeye kalkarsan ben buna itiraz ederim. Yani burası bir Türk İslam devleti artık ve Ankara'da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil. Dolayısıyla da onun üzerinden Ankara üzerinden kaç devlet, millet geçmiş, kaç uygarlık geçmiş. Dolayısıyla da daha güzel Türk’ü, İslam’ı, Türkiye Cumhuriyeti devletini, başkent oluşunu vurgulayan daha güzel bir amblem ortaya çıkarsa niye olmasın? Ama Hitit Güneşi’ne dönecekse biz ona evet demeyiz. Oradaki arkadaşlarımız da evet demesin. Ama daha güzel bir amblem, daha şık bir amblem olabilir. Yani amblemler değişmez diye bir şey yoktur yani. Bunları da tabulaştırmamak lazım. Değişebilir ama kültürümüzü, inancımızı ve devletimizi temsil etmek şartıyla.”