Destici'den bir ilginç amblem çıkışı: Hiç kimse Hititlerin torunu falan değil

Kaynak: Haber Merkezi
Destici'den bir ilginç amblem çıkışı: Hiç kimse Hititlerin torunu falan değil
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABB’nin amblem değişikliğine ilişkin "Burası bir Türk İslam devleti artık. Ankara da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil" çıkışında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin resmi ambleminin değiştirilmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağını açıkladı.

abb-amblem-eski.jpg

ABB’nin söz konusu kararına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Destici, “Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil” çıkışında bulundu.

Destici, paylaştığı videoda, şunları söyledi:

“Bu amblem mevzusunu tabulaştırmamak, kutsallaştırmamak lazım. Elbette değişebilir. Yani bizim buna bir itirazımız yok. Ama Hitit güneşini getirmeye kalkarsan ben buna itiraz ederim. Yani burası bir Türk İslam devleti artık ve Ankara'da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil. Dolayısıyla da onun üzerinden Ankara üzerinden kaç devlet, millet geçmiş, kaç uygarlık geçmiş. Dolayısıyla da daha güzel Türk’ü, İslam’ı, Türkiye Cumhuriyeti devletini, başkent oluşunu vurgulayan daha güzel bir amblem ortaya çıkarsa niye olmasın? Ama Hitit Güneşi’ne dönecekse biz ona evet demeyiz. Oradaki arkadaşlarımız da evet demesin. Ama daha güzel bir amblem, daha şık bir amblem olabilir. Yani amblemler değişmez diye bir şey yoktur yani. Bunları da tabulaştırmamak lazım. Değişebilir ama kültürümüzü, inancımızı ve devletimizi temsil etmek şartıyla.”

des.png

Son Haberler
İngiltere, gönüllü sığınmacıyı Ruanda'ya sınır dışı etti Dünya
İngiltere, gönüllü sığınmacıyı Ruanda'ya sınır dışı etti
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı Yaşam
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor Gündem
Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor
TEM Otoyolu’nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yaşam
TEM Otoyolu’nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Naci Görür o ili işaret etti: Er geç depremle sınanacak Gündem
Naci Görür o ili işaret etti: Er geç depremle sınanacak
Mobilya imalathanesi alev alev yandı Yaşam
Mobilya imalathanesi alev alev yandı