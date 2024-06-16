Bayram günü silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayram günü silahlı çatışma

“Küsler bayramda barışır” sözü Tokat'ta lafta kaldı. Bayramın ilk saatlerinde husumetli 2 taraf tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirine girdi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi'nde aralarında husumet bulunan 2 taraf saat 01.00 sıralarında karşılaştı. Metehan E. isimli şahıs içerisinde husumetlilerinin bulunduğu 60 AEL 173 plakalı otomobile tabanca ile ateş etti. Araçta bulunan Fatih G., Hüseyin K., Berkant K. ve Turan Ü. açılan ataşe tüfekle karşılık vermek istedi.

Olay yerinde devriye atan bekçiler çatışmaya müdahale ederek büyük bir çatışmayı önledi. Otomobile ateş açtığı ileri sürülen Metehan E. olay yerinden kaçarken, araçta bulunan Hüseyin K. silahtan çıkan merminin başını sıyırması sonucu hafif yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanıldığı düşünülen tüfek bir iş yerinin önünde bulundu. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

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