Bayram öncesi artırıldı

rzincan Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde okulların tatil olması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte artacak olan trafik yoğunluğuna dikkat çekiyor. Bu sebeple sürücülere uyarılarda bulunuluyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bir video ile sürücüler bilgilendirildi.

Videoda, "12-23 Haziran 2024 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın, okulların tatil olmasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle karayollarında oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü olarak sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, KGYS, EDS, ortalama hız denetim sistemi, plaka tanımlama sistemi, drone cihazları, video kameralı radar araçları ve sivil trafik ekipleri ile etkin ve yoğun bir trafik denetimi yapılacaktır. Özellikle şehirlerarası uzun yolculuk yapacak olan sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların trafik kurallarına maksimum ölçüde uymaları, hem kendi hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.