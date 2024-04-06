Bayram öncesi tiryakileri sevindiren haber geldi. Sigaraya bu kez indirim geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Bayram öncesi tiryakileri sevindiren haber geldi. Sigaraya bu kez indirim geldi
Türkiye'de bu da oldu. Sigaranın fiyatı artıran şirket, rakipleri az zam yapınca, 1 liralık indirime gitti. Açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

Sigaraya bu kez indirim geldi, fiyatlara da yansıdı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun indirim yaptığını açıkladı. Dündar, "Sistemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

JTİ grubuna hafta için zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte paketteki 20 sigaradan 16'sının vergiye gittiği ortaya çıkmıştı.

Hafta içi art arda gelen sigara zamlarının ardından bu kez JTİ, bazı markalarda 1 TL indirim yapma kararı aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Dündar, JTİ'nin indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.

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