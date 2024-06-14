Bayram öncesinde Manisa'dan kötü haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayram öncesinde Manisa'dan kötü haber

Manisa’da bayram öncesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 78 yaşındaki karı koca hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı öncesinde acı haber Manisa’dan geldi. Salihli-Köprübaşı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden aktarılan bilgiler göre 60 yaşındaki Ziya D. yönetimindeki araba, 67 yaşındaki H.S yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında 78 yaşlarındaki Sabri Akşen ve 78 yaşındaki eşi Hatice Akşen hayatını kaybetti. Gerçekleşen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan iki araçtaki sürücüler yaralandı.

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar yetkililere kazayı bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucunda yaralananları Manisa Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza hakkında soruşturma başlatılırken hayatlarını kaybeden 78 yaşlarındaki Sabri ve Hatice Akşen çiftinin cansız bedenleri incelenmesinin ardından morga kaldırıldı.

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