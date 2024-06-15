Bayram onlara gelmedi. Deprem mezarlığında buruk arefe ziyareti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay’da 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. Depremde yaşamını yitiren Hataylı vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde ayrıca bir deprem mezarlığı yapıldı.

Önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da depremde sevdiklerini kaybeden vatandaşlar, kayıplarını ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygusal açıdan yoğun anlar yaşadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığa çok sayıda bayrak asarken, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için de çiçek dağıttı.

Depremzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz servis araçlarıyla ulaşma imkanı bulacaklar.

“NE YAZIK Kİ BURUK BİR BAYRAM”

Kız kardeşinin mezarı başında gözü yaşlı şekilde çiçek diken Fadime Demirkol, acısının değişmediğini ve her gün aynı acıyı yaşadıklarını ifade etti.

Rabbim bu acıyı bir daha göstermesin diyen Demirkol, 2 yıla yakın süredir kendileri için değişen bir şey olmadığını ifade ederek “Ne yazık ki buruk bir bayram” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN BAYRAM EKSİK OLACAK”

Yaşanan deprem yengesini ve iki yeğenini kaybettiğini belirten Mahmut Çelik, "Sürekli ziyaret ediyoruz ve duamızı yapıyoruz. Bizim için bayram eksik olacak” dedi.