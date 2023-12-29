Bayram Sertcan'ı öldürüp eşini ağır yaralayan sanığın istenen ceza belli oldu

Cinayet, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve 30 Ekim'de saat 09.00 sıralarında geldi. Sertcan ailesinin bakıcısı, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine eve çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Sertcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Bayram Sertcan'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip, cinayet gününden itibaren 30 noktadaki güvenlik kameralarından 500 saatlik görüntüler tek tek inceledi.

ZANLI İNŞAAT USTASI ÇIKTI

Dedektifler, 1200 araç ve 950 kişiye yönelik yaptığı araştırma sonucunda cinayet şüphelinin Bayram Sertcan'ın evindeki tamirat işlerinde yardımcı olan inşaat ustası Ayhan Ulu olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Ulu, Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Ulu, sorgusunda uzun süredir tanıdığı Bayram Sertcan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Ulu, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ayhan Ulu hakkında hazırlanan iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Ayhan Ulu'nun; Bayram Sertcan'ı öldürmesi nedeniyle 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'silahla konutta beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis; Zehra Sertcan'a yönelik ise 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca hastanede tedavi gören Zehra Sertcan'ın (67) taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.