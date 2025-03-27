Bayram sofrasında sindirim krizleri bitecek! İşte bilinmesi gerekenler

Amerika Birleşik Devletleri’nde Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, bayram gibi dönemlerde aşırı yağlı ve şekerli gıdaların sindirim sistemini yavaşlattığını belirterek, “Mide, bu tür besinleri sindirmek için daha fazla çalışır ve bu da reflü veya şişkinlik gibi şikayetleri tetikler” dedi.

Dr. Camilleri. 2022’de Gut dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek kalorili öğünlerin bağırsak hareketlerini %20 oranında yavaşlattığını ve bu durumun 48 saate kadar sürebileceğini gösterdi. Ancak doğru alışkanlıklarla bu etkiler en aza indirilebiliyor.

SİNDİRİM SORUNLARINDAN KORUNMANIN PÜF NOKTALARI

Uzmanlar, bayramda sindirim sağlığını korumanın basit ama etkili yollarını sıralıyor:

Porsiyon Kontrolü: İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Rhiannon Lambert, “Küçük porsiyonlarla yemek, midenin aşırı dolmasını önler. Her lokmayı yavaşça çiğneyin, bu sindirimi %30 kolaylaştırır" dedi.

Lifli Gıdalara Yer Açın: Bayram sofralarında et ve tatlı ağırlıklı menülere sebze ve meyve eklemek kritik. Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Dr. Takanori Tsuda, “Lif, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve şekerin emilimini dengeler. Örneğin, bir dilim baklavadan sonra bir avuç çilek yiyin” önerisinde bulundu.

Su ve Bitki Çayları: Bayramda gazlı içecekler yerine su ve rezene gibi sindirimi destekleyen çaylar tercih edilmeli. Hindistan’daki All India Institute of Medical Sciences’tan Dr. Usha Dutta, “Günde 2-3 litre su içmek, bağırsakları çalıştırır ve hazımsızlığı önler” diye ekledi.

Hafif Yürüyüş: Yemekten sonra oturmak yerine 15-20 dakikalık bir yürüyüş, sindirimi hızlandırıyor. Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden Dr. Lawrence Joseph, “Hafif egzersiz, mide boşalma süresini %25 kısaltır ve gaz birikimini azaltır” dedi.

Aşırıya Kaçmayın: Tatlı ve yağlı yiyecekleri bir anda değil, gün içine yayarak tüketin. ABD’li diyetisyen Dr. Lisa Young, “Bir oturuşta fazla şeker almak, kan şekerini ani yükseltip sindirimi zorlar. Dengeli dağıtım en iyisi” uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN EKSTRA İPUÇLARI: BAYRAM SOFRASINA DİKKAT

Bayramda sıkça tüketilen kavurma gibi ağır et yemeklerinin yanında yoğurt veya ayran gibi probiyotikler önerildi.

2023’te Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, probiyotiklerin bağırsak florasını düzenleyerek şişkinliği %15 azalttığını kanıtladı.

Dr. Dutta, “Yoğurt, hem sindirimi rahatlatır hem de etin yağını dengeler” dedi.

Ayrıca, şekerli şerbetler yerine tarçınlı bitki çayları içmek, hem tatlı isteğini bastırıyor hem de mideyi sakinleştirdi.