Bayram tatili 9 güne çıkarsa zam oranı düşer mi? Özgür Erdursun açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun "Bayram tatili uzarsa maaş zammı düşebilir" görüşünü masaya yatırdı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARSA NE OLUR?

Bu yıl Kurban Bayramı, 5 Haziran Çarşamba günü arife günü ile başlayıp 9 Haziran Pazar günü sona erecek. Tatilin 9 güne çıkarılması yönünde hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem de sektör temsilcilerinin beklentisi bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Elbette 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün beklentisi de bu yönde. Ancak nihai karar hep birlikte alınacak” açıklamasında bulundu.

ERDURSUN: “TÜKETİM ARTIŞI ENFLASYONU YÜKSELTİR”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı açıklamada bayram tatilinin doğrudan maaş zamlarını etkileyen bir unsur olmadığını vurguladı. Erdursun, “Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir” dedi.

Tatilin, Haziran ayı enflasyonunu etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tatil döneminde tüketimin arttığını hatırlatarak, "Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir. Bu durumda, ‘Enflasyon tatilden dolayı düşecek’ ‘Tatil uzun olursa emekli aylıkları düşük olacak’ gibi bir sonuç çıkmaz" cümlelerini kurdu

ZAM ORANLARI NE OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yapılan hesaplamalara göre, Temmuz ayında:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %18,09 ,

Memur ve memur emeklilerine ise %16,97 oranında zam yapılması bekleniyor.

Özgür Erdursun, “Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 16,90 civarında zam alması öngörülüyor” dedi.

“SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE YOK”

Zamların sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalacağı görüşünü paylaşan Erdursun, refah payı beklentilerine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. “Gelemez diyemem fakat seyyanen zammın yapılacağını düşünmüyorum. Sadece enflasyon farkının verileceği, başka bir farkın verilmeyeceğini öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Erdursun, açıklamasında ayrıca, “Maaşların değerine kavuşması için en azından seyyanen zam verilmeli. Ancak, hükümetin izlediği ekonomik programın içinde seyyanen zammın veya refah payının gündemlerinde olmadığını görüyorum” dedi.