Bayram tatili dönüşünde İstanbul trafiği havadan denetlendi

Kaynak: DHA
Bayram tatili dönüşünde İstanbul trafiği havadan denetlendi

Kurban Bayramı tatili için İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, dönüş trafiğini helikopterle denetledi.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte il dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculukları hız kazandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bu yoğun dönüş trafiğini kontrol altında tutmak amacıyla havadan denetimler gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter, ilk olarak Basın Ekspres yolu ve Mahmutbey gişelerinde denetimlere başladı. Denetimler, TEM otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca gişelere kadar geniş bir alanda sürdürüldü.

Havadan yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek kara ekiplerine bildirildi. Denetimler sonucunda, Edirne ve Ankara yönlerinden İstanbul'a dönüş yolunda trafiğin daha yoğun olduğu, Çamlıca gişeleri İstanbul istikametinde ise kısmi araç yoğunluğu olduğu belirlendi.

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