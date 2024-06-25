Bayram tatilinde elektrikli araç şarj süresinde rekor

Düzenleme: Kaynak: AA
Bayram tatilinde elektrikli araç şarj süresinde rekor

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde elektrikli araç şarj süresinde 140 bin 935 saatle rekor tazelendi.

Bayramda rekor kırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bilgileri çerçevesinde 15-23 Haziran a toplam 3,6 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleşti.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı gelişme ve yaygınlaşma sürerken bayram tatili süresince şarj istasyonlarında yoğun kullanım yaşandı.

Bayram tatili öncesi 6-14 Haziranda şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 15-23 Hazirana oranla yaklaşık yüzde 21 artış gösterdi. Söz konusu dönemde şarj işlemi sayısında da yüzde 6,3'lük artış gösterdi.

Böylece, Kurban Bayramı tatili süresince Türkiye genelindeki 19 bin 761 elektrikli şarj soketinde yaklaşık 184 bin şarj işlemi yapılarak 140 bin 935 saatlik rekor şarj süresine ulaşıldı.

ŞARJ NOKTALARI ATIRILDI

Yeni yatırımlarla geçen yıl ocak ayında 3 bin 81 olan şarj noktası sayısı da haziran ayı itibarıyla 19 bin 761'e çıktı.

Türkiye genelindeki şarj noktalarının 7 bin 122 tanesi hızlı (DC), 12 bin 639 tanesi yavaş (AC) pozisyonda görülüyor.

Elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 7 bin 175'e çıktı.

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