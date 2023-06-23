Bayram tatilinde yola çıkacaklar için uzmanından ‘uyku’ uyarısı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kurban Bayramı tatilinde birçok kişi yakınlarını ziyaret etmek ve tatile gitmek için yola çıkacak. Tatilin 9 gün olmasından dolayı da uzun yola gidecek olanların sayısında artış olacağı öngörüldü.

Özellikle uzun yolda en büyük tehlikenin uykusuzluk olduğuna dikkat çeken Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, “Sürücülerin mutlaka uykularını almış ve dinlenmiş olmaları gerekmektedir.” sözlerini kullandı.

Bayram tatilinde şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşların can ve mal güvenliği için uykusuz yola çıkmamaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Vural Fidan, “Uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamalıdır” dedi.

Prof. Dr. Vural Fidan, “Sabah erken saatte yola çıkılmamalıdır. Uykusuzluk büyük bir tehlike arz eder. En az 2 saate bir mola vermek gerekmektedir” sözlerini kullandı.

SAĞLIKLI UYKU SÜRESİ

Sağlıklı bir uyku süresi, zamanlaması ve kalitesiyle tam bir iyileştiricidir. Günümüzde yapılan çalışmalarla uykunun bütünsel sağlık için ne kadar önemli olduğu gösterilse de, pek çok kişi duygusal, sosyal, sağlık ve stres sebebiyle sağlıklı bir uykuya sahip değil. Son bulgular, geceleri 6 saatten az uyuyan bireylerin, gecede 6 ila 8 saat uyuyanlara göre erken ölme riskinin %12 arttığını göstermektedir.

