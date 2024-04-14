Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA
Bayram tatilinin son günü trafik kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Bayram tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna çıkanlar trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Denizli- Antalya karayolunda trafiğin kilitlendiği görüldü.

Denizli-Antalya karayolunda 9 günlük tatil dönüşü 2 kilometrelik yol çalışmasıyla birlikte yoğunluğa neden oluyor. Antalya’dan Denizli istikametinde oluşan trafik havadan drone ile görüntülendi.

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Ramazan bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, binlerce vatandaş memleketlerinden ve tatil noktalarından eve dönüş için yola çıktı. Karayollarında zaman zaman kilometrelerce araç trafiği oluşmaya başladı.

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Antalya, Muğla ve Denizli’nin ilçelerinden 9 günlük bayram tatilinden dönen vatandaşlar, yoğun trafiğe neden oldu. Antalya-Denizli istikametinde 2 kilometrelik yol çalışması ile gidiş-geliş yolu tek şerit olarak ilerleyen trafik havadan dron ile görüntülendi.

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Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın-İzmir istikametine gidecek olanlar için alternatif yol olarak Tavas ilçesi üzerinden Karacasu yolunu kullanmalarını tavsiye etti.

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