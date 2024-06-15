Bayram temizliği yaparken pencereden beton zemine çakıldı

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki 2 katlı binada meydana gelen olayda, Eşi Mehmet Güler'in (61), 6 ay önce vefat etmesinden sonra yalnız yaşamaya başlayan Gülnaz Güler, iddiaya göre bayram temizliği yapmak için evinin camlarını silmek istedi.

EVİNİN CAMINDAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Camları sildiği esnada ayağı kayan Güler, altında dükkan bulunan evinin penceresinden beton zemine çakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrolde, 5 metre yükseklikten baş üstü düşen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. 2 çocuk annesi Gülnaz Güler'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.