Bayram temizliği yaparken pencereden beton zemine çakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bayram temizliği yaparken pencereden beton zemine çakıldı

Bursa’da bayram temizliği esnasında camları silen Gülnaz Güler (58), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki 2 katlı binada meydana gelen olayda, Eşi Mehmet Güler'in (61), 6 ay önce vefat etmesinden sonra yalnız yaşamaya başlayan Gülnaz Güler, iddiaya göre bayram temizliği yapmak için evinin camlarını silmek istedi.

jkj.jpg

EVİNİN CAMINDAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Camları sildiği esnada ayağı kayan Güler, altında dükkan bulunan evinin penceresinden beton zemine çakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrolde, 5 metre yükseklikten baş üstü düşen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. 2 çocuk annesi Gülnaz Güler'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Pendik'te kaybolan 15 yaşındaki Nisanur Dolu için arama çalışmaları başlatıldı Gündem
Pendik'te kaybolan 15 yaşındaki Nisanur Dolu için arama çalışmaları başlatıldı
Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar Gündem
Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar
Kilis'te barajda boğulan 15 yaşındaki gençten acı haber Yerel Haberler
Kilis'te barajda boğulan 15 yaşındaki gençten acı haber
Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi Gündem
Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi
Hırvatları parçalayan İspanyolların Montella'ya gönderdiği mesajı açıkladı Spor
Hırvatları parçalayan İspanyolların Montella'ya gönderdiği mesajı açıkladı
Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı Gündem
Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı