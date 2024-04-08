Bayram temizliği yapmak istedi feci şekilde can verdi

Kaynak: DHA
Bayram temizliği yapmak istedi feci şekilde can verdi
Mardin Kızıltepe’de halıları kuruttuğu damdan almak isteyen 39 yaşındaki Şemse Dağlı dengesini kaybetmesi ile havalandırma boşluğuna düştü. Dağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza, Kızıltepe ilçe merkezindeki İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram temizliği yapmak isteyen 39 yaşındaki Şemse Dağlı, yıkadığı halıları evlerinin bulunduğu inşaat halindeki 3 katlı apartmanın çatısında kurutmaya bıraktı.

Havaların bozulması ile yıkadığı halıları toplamak için çatıya çıkan Dağlı, dengesini kaybetmesini sonucunda havalandırma boşluğuna düştü ve ağır bir şekilde yaralandı.

Dağlı’nın yanına gelenler durumu yetkili birimlere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 39 yaşındaki yaralı kadını, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

39 yaşındaki Dağlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Şemse Dağlı, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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