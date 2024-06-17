Bayram trafiğinde 3 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA
Bayram trafiğinde 3 araç birbirine girdi

Antalya'da Akseki - Manavgat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın, bayram tatili nedeniyle yoğun olan yolda gerçekleştiği bildirildi.

Kaza, Akseki - Manavgat kara yolu Manayıt mevkii 32. kilometresinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki yönünden Manavgat yönüne seyir halinde olan Veli Ü. (64) yönetimindeki 42 ZD 324 plakalı araç, karşı yönden gelen Gökhan Ö. (50) yönetimindeki 06 EFR 612 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından hemen arkasında bulunan Osman Ö. (41) idaresindeki 07 MLA 03 plakalı araç da kazaya karıştı.

Kazayı görenler, durumu hemen 112 acil servise bildirdi. Kaza yerine sağlık ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi, Akseki Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 ZD 324 plakalı aracın sürücüsü Veli Ü. ve 06 EFR 612 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Doğa Ö. hafif yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bayram tatili nedeniyle Akseki - Manavgat ve Akseki - Seydişehir kara yollarında trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten Akseki Bölge Trafik ekipleri, bu güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Kazanın ardından yolda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

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