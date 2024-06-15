Bayramda 5 bin ton baklava satılacak. Türkiye şeker komasına girecek

Bayramların geleneği olan baklava, her ne kadar Ramazan Bayramı'ndaki popülaritesini arasa da Kurban Bayramı'nda da büyük ilgi görüyor. Tatlı imalathanelerinde başlayan telaşın bayram süresince sürmesi bekleniyor.



Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, imalathanelerin tam kapasite çalışıp hazırlıkları tamamlamak için gece gündüz uğraş verdiklerini söyledi.



Yıldırım, bu bayram yine her zaman olduğu gibi klasik baklava ve klasik çeşitler ön planda olduğunu bunun dışında midye baklava, şöbiyet, fıstık dolamaya ve havaların sıcak olmasından dolayı soğuk baklavaya da talep olduğunu söyleyerek, tüketicilere, baklava doğru yapıldığında çok sağlıklı bir tatlı olduğunu yani soğuk havada da sıcak havada da tüketilebileceğini, hiçbir problem olmayacağını belirtti.

Ayrıca Yıldırım, baklavanın besleyici bir tatlı olduğunu yüzde yüz tereyağı, bol fıstık, bol ceviz ve kararında verilen bir şerbetle baklavanın aslında sağlık açısından da faydalı bir tatlı olduğunu söyledi.

BAYRAMDA DEV SATIŞ

BAKTAD Başkanı Yıldırım, bu yıl Kurban Bayramı için taleplerin 2023’e oranla, sıcak hava ve fiyatlardan dolayı bir miktar düştüğünü belirtti.

Yıldırım, en yoğun dönemin arefe günü ile bayramın birinci ve ikinci günleri olduğunu söyleyerek, Türkiye genelinde bu sürede toplam yaklaşık 5 bin ton baklava satışı öngördüklerini bunun da yaklaşık 2 bin tonunu İstanbul’un tüketeceğini söyledi.

Mehmet Yıldırım, bu bayram döneminde klasik baklavada fiyatların 300 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar yükseldiğini belirtti.