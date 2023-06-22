Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı

Yaz sezonunun yanında bir de Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte araç kiralama firmalarında yoğunluk yaşanıyor. Firmaların birçoğu bayrama bir hafta kala ellerindeki tüm araçlara rezervasyon yapıldığını açıkladı. Vatandaşları sahte sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran firma sahipleri, özellikle araç kiralayanların bizzat şubelerden gelip araçlarını alması gerektiği yönünde uyardı. Uzmanlar ise bayram yoğunluğundan faydalanmak isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, açık çek, senet ve depozito dolandırıcılığına karşın kurumsal firmaların tercih edilmesini önerdi.

“KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ PAYLAŞIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLMALILAR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, araç kiralayanların ödeme yaparken dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Her tatil sonrası bizlere yoğun şikayetler gelir. Bunlar genellikle bayram tatilinde araba kiralayıp o araba ile seyahate giden insanlardan oluyor. Araba kiralayacak olanlar aman dikkat. Kurumsal olan firmalar var, olmayan firmalar var. Ama en büyük risk şu, arabayı kiralayan kişiye diyorlar ki, 'Sen bize bir kredi kartından açık tarihle provizyon çek. Ya senet imzala ya da çek imzala.' Büyük meblağlar koyarak daha sonra da tüketiciyi mağdur ettiklerini görüyoruz. Bu nedenle o kredi kartı bilgilerini veren vatandaş şunu iyi bilmeli, arabayı teslim ettikten sonra, bazen de aylar sonra kendisine icra takibi yapılabiliyor. Çünkü arabayı sen getirdin ama debriyaj balatası yanmıştı veya çamurluğu çizikti diyor. Bu nedenle arabayı teslim alırken ve teslim ederken telefonla fotoğraflarını çeksinler. Hatta mümkünse videosunu çeksinler. Teslim alırken ve ederken tutanağa tam eksiksiz teslim edilmiştir notunu düşsünler. Ayrıca kredi kartı bilgilerini paylaşırken de çok dikkatli olmalılar, kurumsal olmayan firmalarda özellikle. Daha sonra icra takibi başlatılıyor. Vatandaşlarda avukata parayı nasıl yetiştireceğim diye telaşlanıp o haksız talep edilen bedelleri ödüyor" dedi.

“TÜKETİCİLER UCUZ GÖRDÜKLERİ İLANLARA YÖNELİYOR"

Araç kiralarken vatandaşların firmaları iyi araştırması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Araba kiralarken kendisinden çek veya kredi kartıyla provizyon çekilmesini isteyen kiralama şirketinin basitte bir gerekçesi var, haklı gibi gözüküyor. Diyor ki, otoyol geçiş ücretleri olabilir, trafik cezaları olabilir. Aracın sende olduğu gün ve saatlerde bunlar geldiğinde biz sana haber vereceğiz, ödemezsen buradan alacağız. Ama açık senet, açık tarihli çek, kredi kartı provizyonu çok riskli. O nedenle tüketiciler çok dikkatli olmalı. Kurumsal olmayan firmalarla ilgili de mutlaka iyi bir araştırma yapılmalı, ondan sonra araç kiralanmalı. Kiralık araç fiyatları çok arttı. İşte bu nedenle tüketiciler riske giriyor, ucuz gördükleri ilanlara yöneliyorlar. Orada da iki ayrı tehlike var. Birincisi dolandırıcılar başka siteyi kopyalayıp, başka yerden aldıkları otomobil resimleri ile ucuz fiyattan ilan verip, paraları aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN AŞIRI DERECE BİR YOĞUNLUĞUMUZ VAR"

Araç kiralama firması sahibi Enes Bayram, "Şu an aşırı derece bir yoğunluğumuz var. Hem bayram arifesi, hem sezonumuz yeni açıldı ondan dolayı. Ortalama 25 aracımız var rezervasyonda olan, hepsi gitti kiraya. Yani 500 tane arabamız olsa yine kiralanır çünkü aşırı bir talep var şu anda. Minimum şu anda en uygun olan aracın aylık kirası 25 bin liradan başlıyor. Model yükseldikçe fiyatlar da yükseliyor tabii ki. Günlük araç kiralarımız da bin liradan başlıyor. Genelde bayramlarda çıkıyor, hayali araç kirala firmaları var. Bayramı kullanarak piyasaya göre uygun fiyat vererek ilan veriyorlar. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bilmedikleri yerden araç kiralamasınlar. Adrese teslim olarak da araç kiralamasınlar. Gitsinler bizzat şubelerden kiralasınlar çünkü piyasada aşırı derecede dolandırıcı var. Piyasaya göre uygun fiyat vererek aracı kiralayıp 5-10 bin depozito alıyorlar. 2-3 gün kiralıyorlar, uygun fiyata kiralıyorlar ama depozitoları gidiyor. Hayali araç kiralama firmaları adrese teslim yapıyor onun için vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

“DEPOZİTO OLARAK ÖDEDİĞİM PARAYI ALAMADIM"

Araç kiralamak isterken dolandırıldığını söyleyen Ümit Şar, "Araba kiraladık. Adresimize istedik kiraladığımız aracı. Arabayı adrese getirip teslim ettiler. Bana bir senet imzalamamı söylediler ama imzalamadım. Belli bir miktar aracın parasını ödedik. Bir de depozito istediler. Onu da verdik. Daha sonrasında aracın günü dolduğu için gününde gelip teslim aldılar aracı. Depozito olarak ödediğimiz parayı istediğimiz zaman adamlara ulaşamadım. Paramızı da ödemediler" dedi.