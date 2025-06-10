Bayramda baklavalar tezgahta kaldı

Ekonomideki olumsuz tablo vatandaşın alım gücünü de doğrudan etkiliyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar baklava tezgahlarına dahi uğrayamadı. Esnaf Melek Canbaz, "Bayrama özel kampanya yaptık. Normalde baklavalarımızın fiyatı 350 lira. Bir tepsisini bin lira yaptık. Ona rağmen kilo olarak aldılar, tepsi olarak alamadılar" dedi.

"DÜKKANLARI KAPATABİLECEK DURUMA GELDİK"

Esnaf İbrahim Halil Özer ve Melek Canbaz, Kurban Bayramı’nda satışların çok düşük olduğundan yakındı.

Halil Özer, şunları söyledi:

"27 seneden beri buradayım, ben böyle berbat bir şey görmedim. İlk defa böyle berbat bir iş görüyorum. Bizim Türk vatandaşlarda para yok. Alım gücü kısık. 350 liradan baklava satıyoruz. Fıstıklı baklava 700 lira. Fıstık sarmasını bin liradan satıyoruz. Bulgarlar genellikle geliyor. Romanya, Yunanistan ve Bosna Hersek’ten geliyorlar. Yabancı turistler olmayınca dükkanları kapatabilecek duruma geldik. Durumlarımız sakat şu anda, alım gücü yok. 1 kilo fıstığın kilosu bin 500 lira, 1 kilo ceviz bin liraya dayandı. Türk vatandaşlarımız alım yapamıyor. Onları görünce çok üzülüyorum."

"İŞLERİMİZ BU ARALAR DURGUN"

Esnaf Melek Canbaz ise şunları söyledi:

"2 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. İlk girdiğimde işler çok daha iyiydi çünkü ekonomi ve enflasyon daha iyiydi. Genelde Bulgar müşterilerimize satış yapıyoruz. Ekonomilerinin daha iyi olmasından dolayı daha çok fıstıklı baklava tercih ediyorlar. Bayrama özel kampanya yaptık. Normalde baklavalarımızın fiyatı 350 lira. Bir tepsisini bin lira yaptık. Ona rağmen kilo olarak aldılar, tepsi olarak alamadılar. Fıstıklı baklavayı genel olarak Bulgar müşterilerimiz tercih etti. Bu sıra Bulgarlar sınırın yoğun olmasından ve Almanyalı gurbetçilerin gelmesinden ötürü pek gelmiyor. İşlerimiz bu aralar aşırı derecede durgun."