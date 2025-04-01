Bayram'da çocuklar için uzmanlardan önemli uyarılar

Ramazan ayı boyunca sofralarda protein ağırlıklı besinlerin başrolde olduğu bildirildi.

Et, tavuk, yumurta ve baklagillerle dolu bir ayın ardından, uzmanlar bayramda beslenme düzeninde dengeye dikkat çekti. Özellikle çocuklar için doğal meyve sularının önemi vurgulandı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, protein yükünü azaltarak taze sıkılmış meyve sularıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin sağlığını korumanın mümkün olduğunu gösterdi.

RAMAZAN’DA PROTEİN AĞIRLIĞI VÜCUDU YORDU

Ramazan boyunca oruç tutanların enerji ihtiyacını karşılamak için sıkça başvurduğu protein ağırlıklı besinler, vücutta birikime yol açabiliyor.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, “Protein önemli bir besin kaynağı, ancak aşırı tüketimi böbrekler ve karaciğer üzerinde baskı oluşturabilir. Bayram, bu yükü hafifletmek için ideal bir fırsat” dedi.

2022’de The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, uzun süreli yüksek protein diyetlerinin sindirim sistemini zorlayabileceğini ve metabolik dengeyi bozabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle uzmanlar, bayramda protein tüketimini azaltarak daha hafif alternatiflere yönelmeyi önerdi.

DOĞAL MEYVE SULARI: VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Bayramda çocuklara doğal meyve suları içirmenin faydaları, bilimsel verilerle de desteklendi.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, taze sıkılmış portakal, elma veya nar suyunun antioksidanlar, C vitamini ve potasyum açısından zengin olduğunu belirtti.

Greger, “Doğal meyve suları, şekerli içeceklere kıyasla hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de sindirimi rahatlatıyor. Çocuklar için bayramda mükemmel bir seçenek” diye ekledi.

2023’te Nutrients dergisinde yer alan bir çalışma, meyve sularının içerdiği polifenollerin iltihaplanmayı azalttığını ve Ramazan sonrası toparlanmayı hızlandırdığını gösterdi.

ÇOCUKLAR İÇİN DOĞRU SEÇİM: ŞEKERDEN UZAK DURUN

Bayram denince akla gelen şeker ve tatlılar, çocuklar için cazip olsa da uzmanlar bu konuda dikkatli olunmasını önerdi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Rafine şeker içeren içecekler ve tatlılar, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olur. Oysa doğal meyve suları, lif ve mikro besinlerle dengeli bir enerji sağlar” dedi.

Willett, evde hazırlanan meyve sularının katkı maddesi içermediği için çocukların bağışıklık sistemini desteklediğini ve obezite riskini azalttığını vurguladı. Özellikle nar ve üzüm suyu, antioksidan kapasiteleriyle öne çıktı.

BAYRAMDA HAFİFLEME ZAMANI

Ramazan sonrası vücudun dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı var. Kore’de Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim, “Protein ağırlıklı bir aydan sonra meyve ve sebze bazlı besinler, bağırsak sağlığını düzenler ve toksinlerin atılımını hızlandırır” dedi.

Kim’in liderliğinde 2021’de Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, meyve sularının sindirim enzimlerini aktive ederek metabolizmayı rahatlattığını kanıtladı.

Uzmanlar, bayramda çocuklara elma, havuç veya karpuz gibi meyvelerden hazırlanan karışımların hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunduğunu belirtti.

UZMANLARDAN PRATİK TAVSİYELER

Bayramda doğal meyve sularını sofralara taşımanın püf noktaları da paylaşıldı.

Dr. Greger, “Meyveleri taze sıkın ve bekletmeden tüketin ki vitamin kaybı olmasın” önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Kuhnle ise şeker ilavesinden kaçınılmasını ve mümkünse birkaç meyve türünü karıştırarak besin çeşitliliği sağlanmasını tavsiye etti.

Örneğin, portakal ve havuç suyu karışımı hem tatlı bir lezzet sunuyor hem de A ve C vitaminiyle bağışıklığı güçlendiriyor.

BAYRAMDA SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ

Uzmanlar, bayramın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda sağlıklı alışkanlıkların başlangıcı olabileceğini söyledi.

Çocuklarınıza doğal meyve sularıyla hem keyifli hem de besleyici bir bayram yaşatabilirsiniz. Protein ağırlıklı günlere kısa bir mola verip doğanın sunduğu bu hafif alternatiflerle tanışmanın tam zamanı!